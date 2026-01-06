"Želim da sa njom provedem život" Vuk Mob otkrio detalje veridbe: "Osetio sam da je to ono pravo"

Aleksandra je na društvenim mrežama podelila vest o veridbi uz emotivne reči Vuk Mob je takođe otkrio da ulaže u nekretnine kako bi obezbedio sigurnost za svoju porodicu Reper Vuk Mob verio je svoju devojku Aleksandru, sa kojom je u vezi manje od dve godine, a sada je oglasio tim povodom.

Njegova izabranica se odmah pohvalila vereničkim prstenom. Vuk Mob je sada rekao da joj je prsten kupio, da nije u pitanju nasleđe. - Kupio sam joj prsten, nije nasleđe. Desio se prosto momenat i osetio sam da je to to. Želim sa njom da provedem život i da budemo zajedno i u dobru i zlu - rekao je Vuk Mob. Inače, vesti o veridbi Aleksandra je podelila na mrežama. - Rekla sam "da" čoveku koji zna da ljubomora dolazi iz ljubavi, i da telefon uvek stoji okrenut