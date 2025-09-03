Sin imao poseban zahtev! Evo kako izgleda soba Prijine ćerke, male Arije: "Ukrašeni zidovi, beli krevetac"

Sin imao poseban zahtev! Evo kako izgleda soba Prijine ćerke, male Arije: "Ukrašeni zidovi, beli krevetac"

Pevačica i bivša učesnica "Zvezda Granda", Aleksandra Prijović, danas, 3. septembra, se porodila.

Na svet je donela devojčicu, koja je donela veliku radost u porodici Živojinović. Aleksandra Prijović se porodila u jednoj privatnoj bolnici, u koju je primljena pre nekoliko sati. Dovezao je suprug Filip, koji će uskoro upoznati naslednicu. Inače, proteklih nekoliko meseci sa mužem je vodila računa da sve bude spremno za dolazak ćerke. Mali Aleksandar sa roditeljima je birao igračke za sestru. Soba koja se renovirala za dolazak devojčice puna je plišanih medvedića
