Putin zove Zelenskog u Moskvu, Ukrajina kaže – neprihvatljivo

Vreme pre 1 sat
Predsednik Rusije Vladimir Putin pozvao je ukrajinskog kolegu da dođe u Moskvu na sastanak

Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je šefa ukrajinske države Volodimira Zelenskog da dođe u Moskvu, ako je spreman za sastanak. Putin je na konferenciji za novinare u Pekingu rekao da ga je američki predsednik Donald Tramp zamolio da održi sastanak sa Zelenskim. Ako je Zelenski spreman, neka dođe u Moskvu, izjavio je Putin. On je dodao da je Rusija spremna da podigne nivo pregovaračke grupe sa Ukrajinom, ako se ukaže potreba za tim, javlja TASS. „Ne bih želeo
Sputnik pre 1 sat
Mondo pre 1 sat
Novi magazin pre 1 sat
B92 pre 1 sat
Nedeljnik pre 2 sata
Pravda pre 2 sata
Blic pre 2 sata
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaPekingRusijaDonald Tramp

Danas pre 54 minuta
Danas pre 39 minuta
Blic pre 29 minuta
Blic pre 14 minuta
Blic pre 14 minuta