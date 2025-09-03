Putin zove Zelenskog u Moskvu, Ukrajina kaže – neprihvatljivo

Predsednik Rusije Vladimir Putin pozvao je ukrajinskog kolegu da dođe u Moskvu na sastanak

Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je šefa ukrajinske države Volodimira Zelenskog da dođe u Moskvu, ako je spreman za sastanak. Putin je na konferenciji za novinare u Pekingu rekao da ga je američki predsednik Donald Tramp zamolio da održi sastanak sa Zelenskim. Ako je Zelenski spreman, neka dođe u Moskvu, izjavio je Putin. On je dodao da je Rusija spremna da podigne nivo pregovaračke grupe sa Ukrajinom, ako se ukaže potreba za tim, javlja TASS. „Ne bih želeo