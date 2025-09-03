Tramp o paradi: Hteli su da gledam, i gledao sam, impresivno

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je gledao vojnu paradu održanu u Pekingu, dodajući da se radi o „vrlo, vrlo impresivnoj i prelepoj ceremoniji“.

On kaže da se od njega očekivalo, tj. da su se Vladimir Putin i Si Đinping nadali da će gledati njihov zajednički nastup, i on kaže da je gledao. „Ali, razumeo sam razlog zašto su to radili. I nadali su se da ću gledati. I gledao sam. „Moj odnos sa svima njima je vrlo dobar. Saznaćemo koliko je dobar tokom naredne nedelje ili dve“, izjavio je Tramp u Ovalnom kabinetu gde je ugostio poljskog predsednika Karola Navrockog, aludirajući na svoje pokušaje da posreduje