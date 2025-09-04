Kina čvrsto stoji uz Srbiju! Važan i sadržajan sastanak predsednika Vučića i Sija

Kina čvrsto stoji uz Srbiju! Važan i sadržajan sastanak predsednika Vučića i Sija

Važan i sadržajan sastanak predsednika Vučića i Sija Kina čvrsto stoji uz Srbiju! Si Đinping pozvao našeg šefa države u državnu posetu, koja će biti realizovana u narednih šest meseci. Posebno značajna saradnja u oblasti veštačke inteligencije, robotike i modernih tehnologija. Peking nastavlja snažno da nas podržava po pitanju Kosova i Metohije ----------- Portugalci jedinstveni u tuzi i bolu, niko ne politizuje tragediju 17 žrtava uspinjače smrti! U tragediji u
