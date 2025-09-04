Đukanović (SNS): Ćacilend je bio ključ u pobedi nad obojenom revolucijom i dalje ponosno prkosi

Beta pre 3 sata

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović ocenio je da je formiranje Ćacilenda bio ključ u pobedi nad obojenom revolucijom - "iskra koja je zapalila otpor".

"Da nije on napravljen i da još uvek ponosno ne prkosi ispred Doma Narodne skupštine verovatno bi revolucionarna elita zauzela taj prostor s ciljem da blokira rad svih institucija koje tu egzistiraju, poput Skupštine, Predsedništva, Gradske skupštine, pojedinih ministarstava, Vlade", napisao je Đukanović, u kolumni za današnje izdanje lista Kurir.

On je naveo da se slaže sa onima koji će reći kako remeti saobraćaj, normalan prolaz i život ljudima.

"Međutim, remete i blokade fakulteta, saobraćajnica, institucija, pa niko se tome od ovih koji žele da sruše Ćacilend nije protivio", napisao je Đukanović.

(Beta, 04.09.2025)

