Milivojević (DS): Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Beta pre 2 sata

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da Srpska napredna stranka (SNS) i Aleksandar Vučić imaju toliko loš rejting da im ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobede na izborima. 

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da u ovom trenutku ne vidi kako bi njegovi politički protivnici mogli da pobede na izborima i to "svi đuture, taman da ukradu 500.000 glasova", Milivojević je agenciji Beta kazao da je Vučić tom izjavom zapravo najavio još jednu krađu glasova od strane SNS-a. 

"Očigledno je da je dug let do Kine ostavio posledice na psihofizičko zdravlje Vučića, koje je već narušeno. Još ako su ga u Kini vozili letećim automobilima, onda nije čudno što Vučić tvrdi da izbore može da izgubi samo ako bi studenti i pobunjeni građani ukrali 500.000 glasova. SNS je svojim antinarodnim i antidržavnim postupcima krenula u nezaustavljivi put samouništenja. Pod masovnošću studentsko-narodne pobune Vučić će biti primoran da raspiše izbore, a studentska akademisko-narodna lista, koju će podržati DS, ostvariće ubedljivu pobedu", ocenio je Milivojević. 

Na pitanje da li studenti, građani i opozicione stranke mogu da spreče eventualnu izbornu krađu od strane predstavnika vlasti, predsednik DS-a je rekao da SNS ne može da ukrade onoliko glasova koliko bi im bilo potrebno za pobedu. 

"Naravno da će pobunjena Srbija imati čuvare kutija na svakom biračkom mestu i da ćemo sprečiti svaki pokušaj krađe glasova. Od 2012. godine mi nismo imali poštene izbore. Vučić će i sada pokušati da zadrži vlast krađom izbora, a ne političkim programom. On građanima nema šta da ponudi osim krađe izbora i zato će morati da se suoči s porazom. Kada je Slobodan Milošević 2000. godine uhvaćen u izbornoj krađi, završio je političku karijeru nekoliko dana posle izbora", istakao je Milivojević. 

(Beta, 04.09.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićDSDemokratska strankaSrpska napredna strankaSNSIzbori

