Milivojević: Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da Srpska napredna stranka (SNS) i Aleksandar Vučić imaju toliko loš rejting da im ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobede na izborima.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da u ovom trenutku ne vidi kako bi njegovi politički protivnici mogli da pobede na izborima i to "svi đuture, taman da ukradu 500.000 glasova", Milivojević je agenciji Beta kazao da je Vučić tom izjavom zapravo najavio još jednu krađu glasova od strane SNS-a. "Očigledno je da je dug let do Kine ostavio posledice na psihofizičko zdravlje Vučića, koje je već narušeno. Još ako su ga u Kini vozili letećim