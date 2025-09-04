Milivojević: Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Novi magazin pre 30 minuta  |  Beta
Milivojević: Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da Srpska napredna stranka (SNS) i Aleksandar Vučić imaju toliko loš rejting da im ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobede na izborima.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da u ovom trenutku ne vidi kako bi njegovi politički protivnici mogli da pobede na izborima i to "svi đuture, taman da ukradu 500.000 glasova", Milivojević je agenciji Beta kazao da je Vučić tom izjavom zapravo najavio još jednu krađu glasova od strane SNS-a. "Očigledno je da je dug let do Kine ostavio posledice na psihofizičko zdravlje Vučića, koje je već narušeno. Još ako su ga u Kini vozili letećim
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Milivojević (DS): Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Milivojević (DS): Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Beta pre 46 minuta
Milivojević (DS): Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Milivojević (DS): Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Radio sto plus pre 26 minuta
Milivojević: Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Milivojević: Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

N1 Info pre 55 minuta
Vučić: Ne vidim kako svi zajedno mogu da pobede na izborima, čak i da ukradu pola miliona glasova

Vučić: Ne vidim kako svi zajedno mogu da pobede na izborima, čak i da ukradu pola miliona glasova

Nedeljnik pre 1 sat
„Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima“

„Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima“

Nova pre 1 sat
Vučić iz Kine: Opozicija ne može da pobedi ni da “ukrade 500.000 glasova”

Vučić iz Kine: Opozicija ne može da pobedi ni da “ukrade 500.000 glasova”

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić: Ne vidim način na koji bi opozicija mogla da pobedi na izborima

Vučić: Ne vidim način na koji bi opozicija mogla da pobedi na izborima

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićDSDemokratska strankaSrpska napredna strankaSNSKinaIzboriSrđan Milivojević

Politika, najnovije vesti »

Na koga se sve Vučić žalio u pismu Ursuli fon der Lajen: Posebno ga "žulja" slučaj Nikoline Sinđelić

Na koga se sve Vučić žalio u pismu Ursuli fon der Lajen: Posebno ga "žulja" slučaj Nikoline Sinđelić

N1 Info pre 45 minuta
Vasiljević: Vučić nije tražio pozivnicu za Bled, zlonamerni navodi opozicionih medija

Vasiljević: Vučić nije tražio pozivnicu za Bled, zlonamerni navodi opozicionih medija

RTV pre 26 minuta
Milivojević (DS): Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Milivojević (DS): Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Beta pre 46 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije: Vučić i Macut nisu ni bili pozvani na Bledski forum

Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije: Vučić i Macut nisu ni bili pozvani na Bledski forum

Radio 021 pre 51 minuta
Beširi: Pozicija u ćošku na glavnoj fotografiji mesto je koje priliči Vučiću

Beširi: Pozicija u ćošku na glavnoj fotografiji mesto je koje priliči Vučiću

Vreme pre 45 minuta