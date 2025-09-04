Festival filma i televizije u srcu Zlatibora: Na otvaranju ministar Selaković i Gaga Antonijević: "Ovo nije slučajna ideja, ovo je korak napred" (foto)

Minstar kulture Srbije Nikola Selaković poručio je na otvaranju prvog Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT) u Kulturnom centru na Zlatiboru, da je ono što su bili festivali u Puli i Herceg Novom danas postaje Zlatibor.

Selaković je na otvaranju festivala, na kojem će se predstaviti osam filmova i 14 serije, rekao da se Nacionalni festival filma i televizije javlja kao porirodna i nasušna potreba naše kinematografije. - On je mesto na kojem će se sabirati, ocenjivati i vrednovati nova ostvarenja ali je i prostor za susrete, razmenu iskustava i zajedničke poduhvate i dijaloge autora. Ovaj festival nije slučajna ideja. On je logičan i očekivan korak napred jer već decenijama naši