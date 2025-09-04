(Foto) prva slika arie: Aleksandra Prijović podelila fotku iz porodilišta: Mama drži bebinu ruku

Blic pre 6 minuta
Aleksandra Prijović porodila se danas i dobila ćerku Ariu.

Aleksandra Prijović sada je podelila prvu sliku bebe. Na fotki iz porodilišta, vidi se ruka devojčice, a pevačica je poručila: - Život nam je svega dao. Inače, nedavno se oglasila i majka Filipa Živojinovića na svom Instagramu, te je podelila informacije o bebi nakon što je devojčica došla na svet, te je navela da je beba tepka tri kilograma i 300 grama. Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito",
Blic pre 3 sata
Telegraf pre 4 sati
Blic pre 5 sati
Blic pre 6 minuta
Blic pre 6 minuta
Kurir pre 1 sat
Blic pre 3 sata
Blic pre 3 sata