Izbo poznanika nakon svađe u kafiću: Uhapšen napadač iz Novog Pazara: Žrtvu ubo nožem u stomak jer ga je udarila pesnicom u glavu!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su A. M. (34) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On se sumnjiči da je juče ispred jednog ugostiteljskog objekta u Ulici Stevana Nemanje u Novom Pazaru, nakon rasprave, nožem u stomak ubo I. P. (41) koji ga je, kako se sumnja, prethodno, pesnicom više puta udario u glavu. I. P. je sa lakim telesnim povredama zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru. Po nalogu nadležnog tužioca, A. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu, dok će I. P., takođe, po nalogu