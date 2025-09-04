Izbo poznanika nakon svađe u kafiću: Uhapšen napadač iz Novog Pazara: Žrtvu ubo nožem u stomak jer ga je udarila pesnicom u glavu!

Blic pre 38 minuta
Izbo poznanika nakon svađe u kafiću: Uhapšen napadač iz Novog Pazara: Žrtvu ubo nožem u stomak jer ga je udarila pesnicom u…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su A. M. (34) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On se sumnjiči da je juče ispred jednog ugostiteljskog objekta u Ulici Stevana Nemanje u Novom Pazaru, nakon rasprave, nožem u stomak ubo I. P. (41) koji ga je, kako se sumnja, prethodno, pesnicom više puta udario u glavu. I. P. je sa lakim telesnim povredama zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru. Po nalogu nadležnog tužioca, A. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu, dok će I. P., takođe, po nalogu
Uhapšen Novosađanin (25), krio osumnjičenog za ubistvo na Detelinari

Pogledajte kako je uhapšen pomagač ubice navijača Partizana u Novom Sadu! Osumnjičeni krio ubicu u iznajmljenom stanu, sad dolijao (video)

Dolijao Izbo suparnika pa bio u bekstvu

Hapšenje zbog nasilničkog ponašanja

Uhapšen napadač iz Novog Pazara: Žrtvu ubo nožem u stomak jer ga je udarila pesnicom u glavu

Ubijeni navijač Partizana delio "šipku" sa Belivukom: Isplivala fotgrafija - "uvek je bio dostupan važnijim navijačima"

Uhapšen mladić koji je u stanu krio osumnjičenog za ubistvo Novosađanina

Ključne reči

Novi PazarTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Pre devet meseci zatvoren prilaz Urgentnom centru, gradonačelnik danas najavio rešenje problema

Počeli 12. "Zavičajni dani": Zavičaj nije samo geografija - to je uspomena, miris hleba i detinjstva

Akademski plenum: Vlast za godišnjicu pada nadstrešnice planira podizanje spomenika i sukobe velikih razmera

Uhapšen Novosađanin (25), krio osumnjičenog za ubistvo na Detelinari

Pogledajte kako je uhapšen pomagač ubice navijača Partizana u Novom Sadu! Osumnjičeni krio ubicu u iznajmljenom stanu, sad dolijao (video)

