Dačič se oglasio o likvidaciji u Novom Sadu: Uhapšeno dvoje zbog ubistva Dejana Mirkovića

Telegraf pre 30 minuta  |  Telegraf,rs
Dačič se oglasio o likvidaciji u Novom Sadu: Uhapšeno dvoje zbog ubistva Dejana Mirkovića

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili Novosađane G.

V. (36), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (47) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. “Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađane G. V. (36), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (1979) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Sumnja se da je
