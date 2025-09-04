U stanu krio ubicu iz novog sada: "Blic" saznaje: Uhapšen mladić (25), za ubicom se i dalje traga (video)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (25) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Sumnja se da je on, u iznajmljenom stanu u Novom Sadu, krio osumnjičenog za ubistvo tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina. M. M. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Podsetimo, Dejan M. (37) ubijen je u utorak na Detelinari u Novom Sadu ispred jednog kafića. Kako nezvanično saznajemo, on je od ranije poznat policiji, a pretpostavlja se da je ubistvu prethodila svađa u lokalu zbog