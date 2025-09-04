Oštre reči Netanjahua: Izraelski premijer optužio premijera Belgije da "podilazi terorizmu" zbog priznanja Palestine

Blic pre 4 sati
Oštre reči Netanjahua: Izraelski premijer optužio premijera Belgije da "podilazi terorizmu" zbog priznanja Palestine

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu kritikovao je danas premijera Belgije Barta De Vevera, nazivajući ga "slabim liderom koji pokušava da umiri islamski terorizam žrtvujući Izrael", dan nakon što je Brisel najavio da će priznati palestinsku državu.

"Premijer Belgije Bart De Vever želi da nahrani terorističkog krokodila pre nego što proguta Belgiju", navodi se u objavi kancelarije izraelskog premijera Netanjahua na društvenoj mreži Iks i dodaje da će Izrael "nastaviti da se brani". Vlada Izraela izrazila je nezadovoljstvo zbog najava Francuske, Velike Britanije, Kanade, Australije i sada Belgije, da će formalno priznati palestinsku državu tokom zasedanja svetskih lidera u sedištu Ujedinjenih nacija ovog meseca
