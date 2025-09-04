Netanjahu odbio posetu Makrona Izraelu nakon najave priznanja Palestine

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Netanjahu odbio posetu Makrona Izraelu nakon najave priznanja Palestine

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbio je zahtev francuskog predsednika Emanuela Makrona da poseti Izrael pre očekivanog priznanja palestinske države kasnije ovog meseca koje je najavila Francuska, javio je danas izraelski javni servis Kan.

Kako se navodi, Makron je želeo da obavi kratku posetu Izraelu pre Generalne skupštini Ujedinjenih nacija, gde se očekuje da će se Francuska pridružiti drugim zapadnim zemljama u priznanju palestinske države. Međutim, Netanjahu je uslovio tu posetu Makronovim odustajanjem od priznavanja Palestine, što je francuski predsednik odbio. Makron je najavio 24. jula da će Francuska priznati Palestinu kao nezavisnu državu. On je naveo da bi zvanično priznanje trebalo da
