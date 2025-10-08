Nobelova nagrada za hemiju dodeljena naučnicima iz Japana, SAD i Australije

RTV pre 41 minuta  |  Tanjug
Nobelova nagrada za hemiju dodeljena naučnicima iz Japana, SAD i Australije

STOKHOLM - Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je danas naučnicima iz Japana, Australije i Sjedinjenih Američkih Država, Susumu Kitagavi, Ričardu Robsonu i Omaru M. Jagiju, za razvoj "metalno-organskih okvira", saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka.

Ovu nagradu, dodeljenu ukupno 116 puta od 1901. godine, do sada je dobilo 197 laureata. Najmlađi dobitnik nagrade iz oblasti hemije imao je 35 godina - Frederik Žolio, 1935. godine, a najstariji dobitnik bio je Džon B. Gudenaf, koji je 2019, u 97. godini, dobio ovu nagradu. Naučnici Frederik Sang i Beri Šarples dva puta su dobili Nobelovu nagradu za hemiju. Prošle godine, Nobelova nagrada dodeljena je biohemičaru sa Univerziteta u Sijetlu, Dejvidu Bejkeru, kao i
