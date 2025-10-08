I Nobelovu nagradu za hemiju dobila tri naučnika

Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za hemiju su: Susuma Kutugava, Ričard Robson i Omar M.

Jagi za otkriće metalnih organskih mreža. Nobelovu nagradu za hemiju dodeljuje Švedska akademija nauka. Ona se dodeljuje naučnicima za izuzetan doprinos na polju hemije. Prošlogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za hemiju bili su Amerikanac Dejvid Bejker za računarski dizajn i proteina, Englezi Demis Hasabis i Džon M. Džamper za predviđanje strukture proteina, prenosi N1. Prva Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je 1901. holandskom hemičaru Jakobusu Henrikusu van