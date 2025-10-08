Dodeljena Nobelova nagrada za hemiju

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Dodeljena Nobelova nagrada za hemiju

Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je danas naučnicima iz Japana, Australije i Sjedinjenih Američkih Država, Susumu Kitagavi, Ričardu Robsonu i Omaru M.

Jagiju, za razvoj "metalno-organskih okvira", saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka. Ovu nagradu, dodeljenu ukupno 116 puta od 1901. godine, do sada je dobilo 197 laureata. Najmlađi dobitnik nagrade iz oblasti hemije imao je 35 godina - Frederik Žolio, 1935. godine, a najstariji dobitnik bio je Džon B. Gudenaf, koji je 2019, u 97. godini, dobio ovu nagradu. Naučnici Frederik Sang i Beri Šarples dva puta su dobili Nobelovu nagradu za hemiju. Prošle godine,
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Nobelovu nagradu za hemiju dobila tri naučnika za otkriće metalo-organskih umreženih struktura

Nobelovu nagradu za hemiju dobila tri naučnika za otkriće metalo-organskih umreženih struktura

N1 Info pre 1 sat
Nobelova nagrada za hemiju dodeljena naučnicima iz Japana, SAD i Australije

Nobelova nagrada za hemiju dodeljena naučnicima iz Japana, SAD i Australije

RTV pre 2 sata
Trojica naučnika dobitnici Nobelove nagrade za hemiju za 2025. godinu

Trojica naučnika dobitnici Nobelove nagrade za hemiju za 2025. godinu

Nedeljnik pre 1 sat
Nobelova nagrada za hemiju dodijeljena trojici naučnika za rad na metalno-organskim okvirima

Nobelova nagrada za hemiju dodijeljena trojici naučnika za rad na metalno-organskim okvirima

Slobodna Evropa pre 1 sat
Dodeljena Nobelova nagrada za hemiju: Priznanje naučnicima iz Japana, Australije i Amerike

Dodeljena Nobelova nagrada za hemiju: Priznanje naučnicima iz Japana, Australije i Amerike

Blic pre 2 sata
I Nobelovu nagradu za hemiju dobila tri naučnika

I Nobelovu nagradu za hemiju dobila tri naučnika

Danas pre 2 sata
Nobelovu nagradu za hemiju dobila tri naučnika za razvoj "metalno-organskih okvira"

Nobelovu nagradu za hemiju dobila tri naučnika za razvoj "metalno-organskih okvira"

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

JapanŠvedskaNobelova nagradaAustralijaHemija

Svet, najnovije vesti »

Širom SAD kasne letovi zbog nedovoljnog broja kontrolora leta

Širom SAD kasne letovi zbog nedovoljnog broja kontrolora leta

N1 Info pre 21 minuta
Majka nestale male Medi tužila dve žene za uznemiravanje

Majka nestale male Medi tužila dve žene za uznemiravanje

N1 Info pre 17 minuta
“Vašington sprema nuklearnu probu”

“Vašington sprema nuklearnu probu”

Vesti online pre 12 minuta
Odloženo suđenje Brajanu Volšu: Optužen da je ubio Beograđanku Anu, pa njeno telo raskomado: Advokat tvrdi da je pod traumom…

Odloženo suđenje Brajanu Volšu: Optužen da je ubio Beograđanku Anu, pa njeno telo raskomado: Advokat tvrdi da je pod traumom nakon što su ga izboli u zatvoru (foto)

Blic pre 22 minuta
Njemačka na korak da dozvoli policiji da obara dronove

Njemačka na korak da dozvoli policiji da obara dronove

Slobodna Evropa pre 17 minuta