Medicinski fakultet: Mandat dekanki prekinut zbog povrede kodeksa profesionalne etike

Danas pre 11 minuta  |  Beta
Medicinski fakultet: Mandat dekanki prekinut zbog povrede kodeksa profesionalne etike
Medicinski fakultet u Beogradu saopštio je danas da je na sednici Saveta tog fakulteta doneta odluka o prestanku mandata dekanke Tatjane Simić zbog teže povrede kodeksa profesionalne etike. U obaveštenju za javnost na sajtu fakuleteta piše da je imenovan vršilac dužnosti dekana iz reda prodekana, Nataša Milić. Pokrenut je postupak za izbor novog dekana u skladu sa Statutom Medicinskog fakulteta, navodi se i dodaje da je sednica Saveta održana juče.
Otvori na danas.rs

Izbori »

"Nisam dobro zdravstveno": Kristijan Golubović nakon raskida sa Kristinom Spalević otkrio šta je povredio: "Smršao sam 8 kila"…

"Nisam dobro zdravstveno": Kristijan Golubović nakon raskida sa Kristinom Spalević otkrio šta je povredio: "Smršao sam 8 kila"

Blic pre 1 sat
Kreni-Promeni: Ministarstvo životne sredine da ne radi po diktatu privatnih interesa

Kreni-Promeni: Ministarstvo životne sredine da ne radi po diktatu privatnih interesa

Danas pre 2 sata
Đilas: Promena vlasti mora da se desi na izborima, tehnička vlada jedini izlaz

Đilas: Promena vlasti mora da se desi na izborima, tehnička vlada jedini izlaz

Danas pre 3 sata
CIK usvojio proceduru za glasanje iz inostranstva na lokalnim izborima na Kosovu

CIK usvojio proceduru za glasanje iz inostranstva na lokalnim izborima na Kosovu

Danas pre 4 sati
Nenad Rašić: Skupština Kosova nije konstituisana, očekujem privremenu meru Ustavnog suda

Nenad Rašić: Skupština Kosova nije konstituisana, očekujem privremenu meru Ustavnog suda

Danas pre 4 sati
Varljivi rejtinzi: Koliko sami rezultati istraživanja oblikuju javno mnjenje?

Varljivi rejtinzi: Koliko sami rezultati istraživanja oblikuju javno mnjenje?

Danas pre 5 sati
Profesorka Jelene Kleut: Izučavaće se u udžbenicima kako studenti prave izbornu listu

Profesorka Jelene Kleut: Izučavaće se u udžbenicima kako studenti prave izbornu listu

Danas pre 5 sati
Izbori »

Ključne reči

Izbori

Društvo, najnovije vesti »

Medicinski fakultet: Mandat dekanki prekinut zbog povrede kodeksa profesionalne etike

Medicinski fakultet: Mandat dekanki prekinut zbog povrede kodeksa profesionalne etike

Danas pre 11 minuta
Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi

Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi

Blic pre 11 minuta
Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi

Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi

Blic pre 11 minuta
Srpski tim osvojio tri medalje na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi

Srpski tim osvojio tri medalje na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi

Danas pre 56 minuta
Kako izgleda saobraćaj na kružnom toku na Terazijama?

Kako izgleda saobraćaj na kružnom toku na Terazijama?

Danas pre 2 sata