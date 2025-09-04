Medicinski fakultet: Mandat dekanki prekinut zbog povrede kodeksa profesionalne etike

Medicinski fakultet u Beogradu saopštio je danas da je na sednici Saveta tog fakulteta doneta odluka o prestanku mandata dekanke Tatjane Simić zbog teže povrede kodeksa profesionalne etike. U obaveštenju za javnost na sajtu fakuleteta piše da je imenovan vršilac dužnosti dekana iz reda prodekana, Nataša Milić. Pokrenut je postupak za izbor novog dekana u skladu sa Statutom Medicinskog fakulteta, navodi se i dodaje da je sednica Saveta održana juče.