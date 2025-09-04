„Nešto će se desiti“: Šta se dešava sa susretom „oči u oči“ Putina i Zelenskog?

Danas pre 2 sata  |  J. D.
„Nešto će se desiti“: Šta se dešava sa susretom „oči u oči“ Putina i Zelenskog?

Nakon nedavnog susreta ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci pompezno je najavljivan susret predsednika Rusije i Volodimira Zelenskog, predsednika Ukrajine.

Međutim, istorijskog sastanka još nije bilo. U vezi toga oglasio se Putin koji je juče iz Pekinga pozvao Zelenskog da dođe u Moskvu ako želi da razgovara, uz ocenu da „postoji svetlo na kraju tunela“. Smatra da ukoliko prevlada zdrav razum, onda može doći do dogovora o tome kako da se rat u Ukrajini završi na zadovoljavajući način. “U suprotnom slučaju, moraćemo sve da rešimo vojnim putem“, rekao je Putin, dodajući da je obavestio Trampa o tome da želi da se
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"To iritira Brisel, naravno": Vučić u Pekingu na vojnoj paradi, EU ćuti, a Tramp gunđa: Šta Srbija dobija ovom posetom, a gde…

"To iritira Brisel, naravno": Vučić u Pekingu na vojnoj paradi, EU ćuti, a Tramp gunđa: Šta Srbija dobija ovom posetom, a gde su rizici

Blic pre 21 minuta
Vučić: Srbija će uskoro biti najveći proizvođač bakra i zlata u Evropi

Vučić: Srbija će uskoro biti najveći proizvođač bakra i zlata u Evropi

Jugmedia pre 2 sata
Vučić: Kineske kompanije pokazuju veliki interes za investicije u Srbiji: Bićemo najveći proizvođač bakra i zlata u Evropi…

Vučić: Kineske kompanije pokazuju veliki interes za investicije u Srbiji: Bićemo najveći proizvođač bakra i zlata u Evropi

Blic pre 3 sata
Vučić sa Sijem o obojenim revolucijama u Beogradu i Honkongu

Vučić sa Sijem o obojenim revolucijama u Beogradu i Honkongu

Danas pre 2 sata
Srbija i Kina: Čelični prijatelji čvrsto zajedno – planovi za budućnost

Srbija i Kina: Čelični prijatelji čvrsto zajedno – planovi za budućnost

Mondo pre 2 sata
Vučić sa Si Đinpingom o šteti koju prave blokaderi i veštačkoj inteligenciji

Vučić sa Si Đinpingom o šteti koju prave blokaderi i veštačkoj inteligenciji

Radio sto plus pre 2 sata
Vučić: Molio sam Sija za investicije i dogovorio državnu posetu Kini

Vučić: Molio sam Sija za investicije i dogovorio državnu posetu Kini

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaPekingRusijaDonald Tramp

Politika, najnovije vesti »

Srbija najbolje rangirana zemlja regiona po učešću žena u političkom i javnom životu, ako zanemarimo suštinu

Srbija najbolje rangirana zemlja regiona po učešću žena u političkom i javnom životu, ako zanemarimo suštinu

Mašina pre 12 minuta
"To iritira Brisel, naravno": Vučić u Pekingu na vojnoj paradi, EU ćuti, a Tramp gunđa: Šta Srbija dobija ovom posetom, a gde…

"To iritira Brisel, naravno": Vučić u Pekingu na vojnoj paradi, EU ćuti, a Tramp gunđa: Šta Srbija dobija ovom posetom, a gde su rizici

Blic pre 21 minuta
Avdulah Hoti podsetio da se navršilo pet godina od Vašingtonskog sporazuma (FOTO)

Avdulah Hoti podsetio da se navršilo pet godina od Vašingtonskog sporazuma (FOTO)

Danas pre 2 minuta
Vučić i danas u Pekingu sa predstavnicima velikih kompanija

Vučić i danas u Pekingu sa predstavnicima velikih kompanija

Blic pre 21 minuta
Na koga se sve Vučić žalio u pismu Ursuli fon der Lajen?

Na koga se sve Vučić žalio u pismu Ursuli fon der Lajen?

Vesti online pre 22 minuta