„Nešto će se desiti“: Šta se dešava sa susretom „oči u oči“ Putina i Zelenskog?

Nakon nedavnog susreta ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci pompezno je najavljivan susret predsednika Rusije i Volodimira Zelenskog, predsednika Ukrajine.

Međutim, istorijskog sastanka još nije bilo. U vezi toga oglasio se Putin koji je juče iz Pekinga pozvao Zelenskog da dođe u Moskvu ako želi da razgovara, uz ocenu da „postoji svetlo na kraju tunela“. Smatra da ukoliko prevlada zdrav razum, onda može doći do dogovora o tome kako da se rat u Ukrajini završi na zadovoljavajući način. “U suprotnom slučaju, moraćemo sve da rešimo vojnim putem“, rekao je Putin, dodajući da je obavestio Trampa o tome da želi da se