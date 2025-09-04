Sve manje vakcinisane dece u SAD: Florida ide ka ukidanju obavezne imunizacije

Danas pre 13 minuta  |  FoNet
Florida planira da ukine državnu obavezu vakcinisanja, uključujući i one za decu koja idu u školu, objavio je danas glavni državni hirurg Džozef Ladapo, poredeći obavezno vakcinisanje sa ropstvom.

Ko sam ja kao vlada ili bilo ko drugi, da vam govori šta da radite sa svojim telom, rekao je Ladapo na konferenciji za novinare u Tampi, prenosi Rojters. Njegov stav podržao je guverner Floride Ron Desantis, republikanac koji se protivio vakcinisanju protiv kovida-19. Sve američke države imaju vakcinalne zahteve za upis dece u javne škole, uz određene izuzetke koje variraju od države do države. Prema podacima federalnih vlasti, nivo vakcinacije dece u vrtićima
