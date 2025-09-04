Ukidaju obaveznu vakcinaciju za decu: Guverner Floride najavio revolucionarne promene u zdravstvu

Guverner Floride Ron De Santis i ministar zdravlja te američke savezne države Džozef Ladapo objavili su danas da će se Florida angažovati da postane prva američka država u kojoj se postepeno ukidaju sve obavezne vakcinacije za decu.

De Santis je takođe najavio osnivanje državne komisije pod nazivom "Učinimo Ameriku ponovo zdravom" po uzoru na slične inicijative koje na saveznom nivou promoviše federalni sekretar za zdravstvo i socijalne usluge Robert F. Kenedi Mlađi, prenosi CBS Njuz. Ladapo, koji se često sukobljavao sa američkim medicinskim establišmentom, opisao je trenutne obavezne vakcinacije u američkim školama kao "nemoralne povrede ljudskih prava" koje se graniče sa ropstvom. Prema