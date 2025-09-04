Vučić odgovorio trgovcima: Nije me briga što su nezadovoljni smanjenim maržama, narod je zadovoljan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio da ga ne brine što je trgovinski lanac Delez upozorio da uredba Vlade Srbije o ograničavanju marži na 20 odsto ima negativan uticaj na maloprodajni sektor. „Ovo ima odličan uticaj na narod.

Gledamo mi da zaštitimo interese trgovaca na malo, na veliko, svih, ali me najviše zanimaju obični građani“, rekao je Vučić novinarima u Pekingu odgovarajući na pitanje o reakciji Deleza na nove propise o maržama koji su u primeni od 1. septembra. Novi propisi o maržama, kako je saopštio Delez, prema trenutnim procenama imaju negativan uticaj i zahtevaju značajna prilagođavanja kako za tu kompaniju, tako i za čitav maloprodajni sektor. Vučić je kazao da su trgovci