Rat u Ukrajini traje 1.289 dana. Predsednik Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna da se bori kako bi ostvarila sve svoje ciljeve ukoliko Ukrajina ne pristane na dogovor. On je ovu izjavu dao u Pekingu, nakon što je prisustvovao kineskoj vojnoj paradi koja se tumači kao izazov Donaldu Trampu i svetskom poretku pod dominacijom SAD. Prethodno je ruski predsednik pozvao Volodimira Zelenskog na sastanak u Moskvi, ali je Ukrajina taj predlog odmah odbila kao