Vučić sa Đinpingom: "Srbija i Kina čelični prijatelji, poziv kineskim kompanijama za ulaganja"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu.

Vučić je izjavio, na sastanku sa predsednikom Kine Si Đinpingom, da su Srbija i Kina čelični prijatelji i da trgovinska razmena dve zemlje nikada nije bila veća, a da je Inicijativa za globalno upravljanje, koju je predložilo kinesko rukovodstvo, dobar koncept koji će Srbija uvek podržati. Vučić je rekao da Srbija Kinu doživljava kao iskrenog prijatelja i naveo da su Kina i njen predsednik bili uz Srbiju kada joj je bilo teško i u ekonomskom smislu i u