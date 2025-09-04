Si Điping posle susreta s Vučićem pomenuo pesmu „Bela ćao“ iz filma Most

Danas pre 24 minuta  |  FoNet
Si Điping posle susreta s Vučićem pomenuo pesmu „Bela ćao“ iz filma Most

Predsednik Kine Si Đinping izjavio je danas da Kina podržava zalaganje Srbije da održi nacionalno jedinstvo, interese i socijalnu stabilnost, deleći sa njom „čelično prijateljstvo“.

Si je na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Pekingu rekao da Kina želi da radi sa Srbijom kako bi se odnosi unapredili.| „Danas je svet turbulentan i menja se, utoliko je važnije za nas da održavamo jedinstvo i saradnju, kao i pravu istorijsku perspektivu i branimo ishode velikog rata“, poručio je na sastanku Si. Kineski predsednik je naglasio da se kineski narod pre 80 godina borio i izvojevao jednu od najznačajnijih pobeda u Drugom svetskom
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić se sastao sa predsednikom Kine: "Čelični prijatelji"

Vučić se sastao sa predsednikom Kine: "Čelični prijatelji"

N1 Info pre 1 sat
Vučić sa Sijem: "Srbija i Kina čelični prijatelji, poziv kineskim kompanijama za ulaganja"

Vučić sa Sijem: "Srbija i Kina čelični prijatelji, poziv kineskim kompanijama za ulaganja"

Euronews pre 1 sat
Vučić nakon razgovora sa Si Đinpingom: "Srbija i Kina su čelični prijatelji"

Vučić nakon razgovora sa Si Đinpingom: "Srbija i Kina su čelični prijatelji"

Radio 021 pre 44 minuta
Vučićeva molba kineskom predsedniku: Ako možete, pomozite nam po pitanju investicija i u budućnosti; Si: Želimo da unapredimo…

Vučićeva molba kineskom predsedniku: Ako možete, pomozite nam po pitanju investicija i u budućnosti; Si: Želimo da unapredimo odnose

RTS pre 39 minuta
Vučić u Pekingu sa visokim kineskim zvaničnikom: Srbija visoko ceni podršku i poštovanje koje Kina pokazuje prema nama

Vučić u Pekingu sa visokim kineskim zvaničnikom: Srbija visoko ceni podršku i poštovanje koje Kina pokazuje prema nama

Euronews pre 59 minuta
Završen sastanak Vučića sa Đinpingom u Pekingu, evo o čemu su razgovarali

Završen sastanak Vučića sa Đinpingom u Pekingu, evo o čemu su razgovarali

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Vučić: Srbija i Kina su čelični prijatelji

Vučić: Srbija i Kina su čelični prijatelji

Novi magazin pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPekingKina

Politika, najnovije vesti »

CRTA: Zašto je sporna sednica Skupštine u Zaječaru

CRTA: Zašto je sporna sednica Skupštine u Zaječaru

Vreme pre 14 minuta
SSP: Umesto prosvete, partijsko zapošljavanje – dokaz imenovanje direktora škole u Boljevcima

SSP: Umesto prosvete, partijsko zapošljavanje – dokaz imenovanje direktora škole u Boljevcima

Serbian News Media pre 9 minuta
Atanacković: Nikakvu ideologiju režim nema, samo pljačku građana

Atanacković: Nikakvu ideologiju režim nema, samo pljačku građana

Novi magazin pre 9 minuta
Skup protiv blokada u nedelju prvi put u Nišu

Skup protiv blokada u nedelju prvi put u Nišu

Novi magazin pre 9 minuta
SSP: Novi v.d. direktor Osnovne škole "Branko Radičević" poznat po neprikladnom reklamnom spotu

SSP: Novi v.d. direktor Osnovne škole "Branko Radičević" poznat po neprikladnom reklamnom spotu

N1 Info pre 19 minuta