Si Điping posle susreta s Vučićem pomenuo pesmu „Bela ćao“ iz filma Most

Predsednik Kine Si Đinping izjavio je danas da Kina podržava zalaganje Srbije da održi nacionalno jedinstvo, interese i socijalnu stabilnost, deleći sa njom „čelično prijateljstvo“.

Si je na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Pekingu rekao da Kina želi da radi sa Srbijom kako bi se odnosi unapredili.| „Danas je svet turbulentan i menja se, utoliko je važnije za nas da održavamo jedinstvo i saradnju, kao i pravu istorijsku perspektivu i branimo ishode velikog rata“, poručio je na sastanku Si. Kineski predsednik je naglasio da se kineski narod pre 80 godina borio i izvojevao jednu od najznačajnijih pobeda u Drugom svetskom