Građani dočekali Matovića ispred kuće (VIDEO)

Lidera Starosedelaca, Ivana Matovića, ispred porodičnog doma u Kraljevu dočekao veliki broj građana i opozicionih kolega uz vatromet i baklje.

Hvala, što ste me dočekali. Ne smem ništa da pričam o krivičnom delu, ali mogu da vam kažem da ćemo pobediti, rekao je kraljevački opozicionar. Veliki broj građana i dalje se nalazi ispred njegove kuće. Podsetimo, Matović je, zajedno sa Novicom Antićem i Brankom Momčilovićem, uhapšen 25. juna, pred Vidovdanski sabor, pod optužbom da su pripremali nasilnu promenu vlasti u Srbiji. Antić i Momčilović su danas pušteni na slobodu, dok je Matoviću određena mera kućnog