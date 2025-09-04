(VIDEO) Baklje i skandiranja: Kraljevčani dočekali Ivana Matovića, on poručio - "bliži im se kraj"

Više desetina građana okupilo se večeras ispred zgrade u kojoj živi Ivan Matović, koji je pušten iz zatvorskog pritvora i, kojem je određena mera kućnog pritvora.

Ovacije, skandiranje i baklje. Raskrsnica ispred zgrade u Kraljevu, gde živi porodica Ivana Matovića, bila je puna njegovih sugrađana koji su došli da ga dočekaju, nakon što mu je danas određen kućni pritvor. Ivan Matović obratio se svojim sugrađanima, i poručio: "Hvala, što ste me dočekali. Ne smem ništa da pričam o krivičnom delu, ali mogu da vam kažem da ćemo pobediti." Prethodno je objavljena vest da je Ivanu Matoviću određen kućni pritvor, a da su Novica Antić