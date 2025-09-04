Promenljivo oblačno vreme

Promenljivo oblačno, ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima.

Vetar slab, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 32 stepena. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%. Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 95%.