Ovo je duh: Pešić dao slobodan dan igračima, a samo je on to odbio! Dončić maltretira saigrače: Luka naterao Omića da uradi 50 sklekova!

Hot sport pre 22 minuta
Ovo je duh: Pešić dao slobodan dan igračima, a samo je on to odbio! Dončić maltretira saigrače: Luka naterao Omića da uradi 50…

Jasan znak da želi da bude bolji na parketu u nacionalnom dresu Košarkaška reprezentacija Srbije porazom od Turske 95:90 završila je grupnu fazu Evropskog prvenstva na drugom mestu u grupi A i u osmini finala igraće protiv Finske.

Najviše zabrinula navijače bila je povreda Alekse Avramovića, ali je predsednik KSS-a Nebojša Čović potvrdio da povreda nije teža i da će biti spreman za nastavak takmičenja. Објава коју дели AdmiralBet (@admiralbet_kladionica) Selektor Svetislav Pešić odlučio je da svojim igračima posle duela sa Turskom da slobodan dan, ali je Vasa Micić doneo odluku da trenira samostalno. Iz reprezentacije je saopšteno da će novi košarkaš Hapoela biti u dvorani oko 45 minuta u
RTS pre 2 minuta
Hot sport pre 21 minuta
Danas pre 17 minuta
Dnevnik pre 37 minuta
Nova pre 57 minuta
B92 pre 1 sat
Telegraf pre 27 minuta
BBC News pre 12 minuta
Danas pre 17 minuta
BBC News pre 17 minuta
RTS pre 2 minuta
RTS pre 17 minuta