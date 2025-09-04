Ovo je duh: Pešić dao slobodan dan igračima, a samo je on to odbio! Dončić maltretira saigrače: Luka naterao Omića da uradi 50 sklekova!

Jasan znak da želi da bude bolji na parketu u nacionalnom dresu Košarkaška reprezentacija Srbije porazom od Turske 95:90 završila je grupnu fazu Evropskog prvenstva na drugom mestu u grupi A i u osmini finala igraće protiv Finske.

Najviše zabrinula navijače bila je povreda Alekse Avramovića, ali je predsednik KSS-a Nebojša Čović potvrdio da povreda nije teža i da će biti spreman za nastavak takmičenja. Објава коју дели AdmiralBet (@admiralbet_kladionica) Selektor Svetislav Pešić odlučio je da svojim igračima posle duela sa Turskom da slobodan dan, ali je Vasa Micić doneo odluku da trenira samostalno. Iz reprezentacije je saopšteno da će novi košarkaš Hapoela biti u dvorani oko 45 minuta u