Godinu dana bez Bore Đorđevića! Legenda rok en rola vratio poeziju u popularnu muziku: Uvek je govorio šta misli, to mu je stvaralo posledice

Na današnji dan, prošle godine u podne je prestalo da kuca srce rok legende Borisava Bore Đorđevića.

Legendarni roker je po sopstvenoj želji sahranjen u rodnom Čačku, a njegov grob gotovo svakodnevno posećuju fanovi, prijatelji i poznanici. Gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji je oživeo sećanja na Boru Čorbu bio je Zoran Dašić Daša, iz grupe "Legende". - Moj prvi utisak je zar je prošlo godinu dana, kao da je otišao pre par meseci. Često mi pada na pamet, a što se tiče njega, prvo bih rekao da se čovek pamti ne o tome šta je želeo ili planirao, već šta je