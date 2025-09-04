Majka Aleksandre Prijović u posebnoj majici na slavlju! Živojinovići napravili feštu za malu Ariju, spremili za sve i poseban autfit (foto)

Kurir pre 17 minuta
Majka Aleksandre Prijović u posebnoj majici na slavlju! Živojinovići napravili feštu za malu Ariju, spremili za sve i poseban…

Pevačiac Aleksandra Prijović porodila se u jednoj privatnoj klinici i na svet donela ćerku Ariu, a u restoranu Živojinovića organizovana je gala proslava.

Alesandrina majka Borka bila je puna sreća zbog dolaska unuke na svet, a na Instagramu je pozirala u majici koja je bila specijalno napravljena za ovu priliku. Uz crtež bebe, na majici je pisalo: - Rodila se Aria. Aleksandra Prijović je podelila i prvu sliku iz porodilišta, na kojoj čvrsto drži ruku svoje naslednice. Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto". U Evropi, ime Aria je
