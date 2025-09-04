Narodna banka Srbije objavila novi srednji kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Narodna banka Srbije objavila novi srednji kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,1677 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od početka godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u sredu niži je za 0,5 odsto i iznosi 100,5559 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Stabilna domaća valuta: Zvanični srednji kurs danas je 117,1677 dinara za evro

Stabilna domaća valuta: Zvanični srednji kurs danas je 117,1677 dinara za evro

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

OTKRIVAMO Firmi Energotehnika-Južna Bačka još jedan ugovor za nabavku i instalaciju brojila

OTKRIVAMO Firmi Energotehnika-Južna Bačka još jedan ugovor za nabavku i instalaciju brojila

Forbes pre 5 minuta
Od vereničkog prstena do Labubua: Ovi viralni modni detalji poznatih ličnosti potiču iz malih biznisa

Od vereničkog prstena do Labubua: Ovi viralni modni detalji poznatih ličnosti potiču iz malih biznisa

Forbes pre 5 minuta
Kako da za 3.000 evra kupite pouzdanog polovnjaka?

Kako da za 3.000 evra kupite pouzdanog polovnjaka?

Kamatica pre 0 minuta
Xi, Putin i Kim na paradi – SAD pred bumerangom carina

Xi, Putin i Kim na paradi – SAD pred bumerangom carina

Bloomberg Adria pre 5 minuta
Erik Tramp postao milijarder

Erik Tramp postao milijarder

Forbes pre 5 minuta