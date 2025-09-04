Srbija i Kina: Čelični prijatelji čvrsto zajedno – planovi za budućnost

Mondo
Srbija i Kina: Čelični prijatelji čvrsto zajedno – planovi za budućnost

Srbija je oko 110 puta manja od Narodne Republike Kine po površini i više od 200 puta manja po broju stanovnika.

Po uticaju i ekonomiji razlike se ne mogu ni izračunati. Ipak, to Srbiji nije prepreka da stoji rame uz rame sa svetskim silama koje su se okupile u Pekingu. Predsednik Aleksandar Vučić imao je više važnih sastanaka, a jutros u šest sati po srpskom vremenu razgovarao je sa predsednikom Kine Si Đinpingom. To nije bila samo formalnost, već ogromno uvažavanje od kineskog lidera. Predsednik Si pozvao je predsednika Vučića i srpsku delegaciju u zvaničnu državnu posetu,
