Godinu dana od smrti Bore Đorđevića

ČAČAK – Prošlo je godinu dana od smrti rokera i pesnika Bore Đorđevića.

Tim povodom, oglasila se grupa Riblja Čorba, u kojoj je Bora Čorba dugi niz godina bio frontmen. I to emotivnim statusom na Fejsbuku. Borisav Bora Đorđević (Čačak, 1. novembar 1952. – Ljubljana, 4. septembar 2024.), poznat pod umetničkim pseudonimom Bora Čorba, bio je srpski i jugoslovenski rok muzičar i pesnik. Đorđević je bio glavni vokal i tekstopisac rok grupe Riblja čorba od njenog osnivanja 1978. Pre toga je bio član muzičkih grupa Suncokret i Rani mraz. Bora