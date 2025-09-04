Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

N1 Info pre 17 minuta  |  FoNet
Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“
Osnovna škola "21. oktobar" iz Kragujevca danas neće raditi, kako bi se sanirale posledice olujnog nevremena koje je u sredu oko 16 časova zahvatilo taj grad. Prema nezvaničnim informacijama, škola je tokom jake kiše prokisla na više mesta pa će danas morati da je očiste i osuše. Zbog jake kiše bile su poplavljene mnoge ulice i raskrsnice u nižim delovima grada, a jak vetar lomio je grane u Ulici kneza Mihaila.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

Danas pre 33 minuta
Danas nema nastave u Osnovnoj školi u Kragujevcu: Nevreme nanelo ogromnu štetu objektu

Danas nema nastave u Osnovnoj školi u Kragujevcu: Nevreme nanelo ogromnu štetu objektu

Nova pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

N1 Info pre 17 minuta
Na prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, teretnjaci na prelazu Batrovci čekaju šest sati

Na prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, teretnjaci na prelazu Batrovci čekaju šest sati

N1 Info pre 8 minuta
Vremenska prognoza za četvrtak 4. septembar: Danas ujutru oblačno, posle podne suvo i sunčano

Vremenska prognoza za četvrtak 4. septembar: Danas ujutru oblačno, posle podne suvo i sunčano

Beta pre 3 minuta
Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

Danas pre 33 minuta
VREME DANAS: Ujutru oblačno, posle podne suvo i sunčano

VREME DANAS: Ujutru oblačno, posle podne suvo i sunčano

Nedeljnik pre 17 minuta