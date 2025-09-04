Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u školi „21. oktobar“

Ritam grada Kg pre 1 sat
Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u školi „21. oktobar“
Osnovna škola „21. oktobar“ iz Kragujevca danas neće raditi, kako bi se sanirale posledice olujnog nevremena koje je u sredu oko 16 časova zahvatilo taj grad. Prema nezvaničnim informacijama, škola je tokom jake kiše prokisla na više mesta pa će danas morati da je očiste i osuše. Zbog jake kiše bile su poplavljene mnoge ulice i raskrsnice u nižim delovima grada, a jak vetar lomio je grane u Ulici kneza Mihaila. Izvor: Fonet/N1
Otvori na ritamgrada.rs

Povezane vesti »

Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

N1 Info pre 1 sat
Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

Danas pre 2 sata
Danas nema nastave u Osnovnoj školi u Kragujevcu: Nevreme nanelo ogromnu štetu objektu

Danas nema nastave u Osnovnoj školi u Kragujevcu: Nevreme nanelo ogromnu štetu objektu

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Đukanović (SNS): Ćacilend je bio ključ u pobedi nad obojenom revolucijom i dalje ponosno prkosi

Đukanović (SNS): Ćacilend je bio ključ u pobedi nad obojenom revolucijom i dalje ponosno prkosi

Beta pre 0 minuta
Na Zlatiboru otvoren prvi Nacionalni festival filma i televizije

Na Zlatiboru otvoren prvi Nacionalni festival filma i televizije

PP media pre 10 minuta
Potpuno pomračenje Meseca moći će u celosti da se posmatra iz Srbije

Potpuno pomračenje Meseca moći će u celosti da se posmatra iz Srbije

Zrenjaninski pre 10 minuta
Ova skromna biljka, koju smatramo korovom, zapravo je superhrana

Ova skromna biljka, koju smatramo korovom, zapravo je superhrana

Danas pre 10 minuta
Hitno se povlači vozilo sa tržišta Srbije: Postoji rizik od povreda glave

Hitno se povlači vozilo sa tržišta Srbije: Postoji rizik od povreda glave

Blic pre 10 minuta