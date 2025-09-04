Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u školi „21. oktobar“

Osnovna škola „21. oktobar“ iz Kragujevca danas neće raditi, kako bi se sanirale posledice olujnog nevremena koje je u sredu oko 16 časova zahvatilo taj grad. Prema nezvaničnim informacijama, škola je tokom jake kiše prokisla na više mesta pa će danas morati da je očiste i osuše. Zbog jake kiše bile su poplavljene mnoge ulice i raskrsnice u nižim delovima grada, a jak vetar lomio je grane u Ulici kneza Mihaila. Izvor: Fonet/N1