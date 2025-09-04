Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci i diplomatski napori

Naslovi.ai pre 13 minuta
Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci i diplomatski napori

Zelenski upozorava na uslove mira, Rusija odbacuje strane mirovnjake, EU radi na bezbednosnim garancijama i jačanju odbrane, dok se nastavljaju diplomatski pregovori.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je kraj rata moguć prema "korejskom scenariju", ali da to ne odgovara Ukrajini zbog bezbednosnih garancija. Rusija, preko portparolke Marije Zaharove, odbacuje raspoređivanje stranih mirovnjaka u Ukrajini. RTS

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da članice "Koalicije voljnih" rade na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i jačanju odbrane EU. NIN

Ovi stavovi se uklapaju u širi kontekst diplomatskih napora i razgovora evropskih lidera sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o sankcijama Rusiji i budućim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. Telegraf Blic

Povezane vesti »

Zelenski: Kraj rata moguć po korejskom modelu; Rusija protiv stranih mirovnjaka u Ukrajini

Zelenski: Kraj rata moguć po korejskom modelu; Rusija protiv stranih mirovnjaka u Ukrajini

RTS pre 22 minuta
Fon der Lajen: Radimo na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i jačanju odbrane EU

Fon der Lajen: Radimo na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i jačanju odbrane EU

RTV pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Članovi Koalicije voljnih o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, u toku razgovor sa Trampom

UKRAJINSKA KRIZA: Članovi Koalicije voljnih o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, u toku razgovor sa Trampom

RTV pre 52 minuta
Rute: Rusija se ne pita

Rute: Rusija se ne pita

Vesti online pre 52 minuta
Počeo sudbonosni sastanak! Tramp upravo razgovara sa Zelenskim i Evropljanima: Na stolu 2 teme od kojih Putina boli glava

Počeo sudbonosni sastanak! Tramp upravo razgovara sa Zelenskim i Evropljanima: Na stolu 2 teme od kojih Putina boli glava

Blic pre 57 minuta
Vitkof napustio sastanak "Koalicije voljnih" u Parizu

Vitkof napustio sastanak "Koalicije voljnih" u Parizu

NIN pre 47 minuta
Fon der Lajen: Radimo na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i jačanju odbrane EU

Fon der Lajen: Radimo na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i jačanju odbrane EU

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaEUAustrijaRusijaEvropska komisijaTurskaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i više od 20 povređenih, među žrtvama i kočničar i nemački…

Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i više od 20 povređenih, među žrtvama i kočničar i nemački turista

Naslovi.ai pre 2 minuta
Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Broj poginulih 16, kaže premijer

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Broj poginulih 16, kaže premijer

BBC News pre 23 minuta
Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci i diplomatski napori

Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci i diplomatski napori

Naslovi.ai pre 13 minuta
Broj gladne dece u Nigeriji u drastičnom porastu

Broj gladne dece u Nigeriji u drastičnom porastu

RTV pre 2 minuta
Huti: Uhapšeni službenici UN špijunirali za Izrael i SAD

Huti: Uhapšeni službenici UN špijunirali za Izrael i SAD

RTV pre 12 minuta