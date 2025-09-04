Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci i diplomatski napori

Naslovi.ai pre 13 minuta

Zelenski upozorava na uslove mira, Rusija odbacuje strane mirovnjake, EU radi na bezbednosnim garancijama i jačanju odbrane, dok se nastavljaju diplomatski pregovori.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je kraj rata moguć prema "korejskom scenariju", ali da to ne odgovara Ukrajini zbog bezbednosnih garancija. Rusija, preko portparolke Marije Zaharove, odbacuje raspoređivanje stranih mirovnjaka u Ukrajini. RTS

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da članice "Koalicije voljnih" rade na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i jačanju odbrane EU. NIN

Ovi stavovi se uklapaju u širi kontekst diplomatskih napora i razgovora evropskih lidera sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o sankcijama Rusiji i budućim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. Telegraf Blic