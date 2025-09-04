Tramp zatražio od evropskih lidera da izvrše ekonomski pritisak na Rusiju i Kinu

Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas evropskim liderima da Evropa mora da prestane da kupuje rusku naftu jer prodaja tog energenta pomaže Moskvi u finansiranju rata protiv Ukrajine, rekao je neimenovani zvaničnik Bele kuće za Rojters.

Tramp je učesnicima sastanka „ Koalicije voljnih“ naglasio da je Rusija u poslednjih godinu dana zaradila 1,1 milijardu evra prodajom goriva EU. Prema njegovim rečima, evropski lideri moraju da izvrše i ekonomski pritisak na Kinu zbog toga što, kako se navodi, finansira ruske ratne napore. „Rat u Ukrajini nije moj rat“, istakao je Tramp, dodajući da i Evropljani moraju da pojačaju napore u cilju okončanja sukoba. Evropska komisija je već predložila zakon o