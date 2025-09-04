Fon der Lajen: Radimo na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i jačanju odbrane EU

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
PARIZ - Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da članice "Koalicije voljnih" rade na tri glavna područja vezana za bezbednosne garancije za Ukrajinu i jačanje odbrane Evrope u celini.

"Radimo na tri glavna zadatka - transformaciji Ukrajine u 'čeličnog dikobraza', formiranju multinacionalnih snaga za Ukrajinu uz podršku SAD i jačanju odbrambene pozicije Evrope", navela je ona na platformi Iks. Takođe je objavila video-snimak današnjeg sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu, kojem su prisustvovali predstavnici više od 30 zemalja. Glavna tema sastanka je bezbednost Ukrajine i Evrope. Lideri su se okupili na poziv francuskog predsednika Emanuela
Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci, vojna podrška i Trampova ocena sukoba

Makron: Dogovoreno raspoređivanje međunarodnih snaga u Ukrajini

Suočio se sa surovom realnošću, konačno? Tramp: Teže je nego što sam mislio

Raketni napad na humanitarnu misiju! Rusi udarili na kontrolni punkt u Černigovu, ima mrtvih

Trampov čovek posle 20 minuta napustio sastanak evropskih sila: Sprema se za ključni susret u Parizu

Zelenski: Kraj rata moguć po korejskom modelu; Rusija protiv stranih mirovnjaka u Ukrajini

Tramp zbog Putina ucenjuje evropske sile: Ima dva nova uslova, umešana i Kina

Ključne reči

UkrajinaEUEvropska komisijaPariz

Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci, vojna podrška i Trampova ocena sukoba

Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe

Da li bi ostavka Makrona rešila političku krizu u Francuskoj?

Trampova administracija traži od Vrhovnog suda da poništi odluku nižeg suda o carinama

Si Đinping i Kim Džong Un razgovarali u Pekingu: Jačanje saradnje u svim oblastima

