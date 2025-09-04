Fon der Lajen: Radimo na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i jačanju odbrane EU

PARIZ - Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da članice "Koalicije voljnih" rade na tri glavna područja vezana za bezbednosne garancije za Ukrajinu i jačanje odbrane Evrope u celini.

"Radimo na tri glavna zadatka - transformaciji Ukrajine u 'čeličnog dikobraza', formiranju multinacionalnih snaga za Ukrajinu uz podršku SAD i jačanju odbrambene pozicije Evrope", navela je ona na platformi Iks. Takođe je objavila video-snimak današnjeg sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu, kojem su prisustvovali predstavnici više od 30 zemalja. Glavna tema sastanka je bezbednost Ukrajine i Evrope. Lideri su se okupili na poziv francuskog predsednika Emanuela