Pregovori o Ukrajini: Međunarodne bezbednosne garancije i stavovi ključnih aktera

Naslovi.ai pre 20 minuta
Makron najavljuje raspoređivanje snaga u Ukrajini, Rusija odbacuje strane mirovnjake, a NATO ističe suverenitet Ukrajine i pravo na prisustvo stranih trupa.

Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je raspoređivanje vojnih snaga iz 26 zemalja u Ukrajini kao deo međunarodnih bezbednosnih garancija. RTS

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Rusija neće prihvatiti prisustvo stranih mirovnjaka u Ukrajini. RTS

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute istakao je da Moskva nema pravo da odlučuje o prisustvu stranih trupa na ukrajinskoj teritoriji, naglašavajući suverenitet Ukrajine. RTS Pravda

