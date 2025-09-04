Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci i međunarodne obaveze

Naslovi.ai pre 16 minuta

Zelenski upozorava na uslove mira, Rusija odbacuje strane mirovnjake, a 26 zemalja se obavezalo na raspoređivanje trupa u Ukrajini kao deo međunarodnih garancija.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je kraj rata moguć prema "korejskom scenariju", ali da to ne odgovara Ukrajini zbog bezbednosnih garancija. Rusija, preko portparolke Marije Zaharove, odbacuje raspoređivanje stranih mirovnjaka u Ukrajini. RTS

Francuski predsednik Emanuel Makron saopštio je da se 26 zemalja obavezalo na raspoređivanje trupa u Ukrajini kao deo međunarodnih bezbednosnih garancija, sa ciljem odvraćanja Rusije od nove agresije. RTS

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da članice "Koalicije voljnih" rade na tri glavna zadatka: transformaciji Ukrajine u 'čeličnog dikobraza', formiranju multinacionalnih snaga uz podršku SAD i jačanju odbrambene pozicije Evrope. RTV