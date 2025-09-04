Pregovori o Ukrajini: Predlozi za sastanke, bezbednosne garancije i stavovi ključnih aktera

Naslovi.ai pre 17 minuta
Zelenski spreman za sastanak sa Putinom u neutralnim zemljama, Rusija odbacuje strane mirovnjake, Tramp optimističan o miru, evropski lideri razgovaraju o pomoći Ukrajini.

Ukrajina je odbacila Putinov predlog za sastanak u Moskvi, navodeći da su ozbiljni predlozi za domaćinstvo sastanka stigli od Austrije, Vatikana, Švajcarske, Turske i zemalja Persijskog zaliva, a Zelenski je spreman za dijalog. Danas Blic

Rusija je odbacila zahtev Ukrajine za raspoređivanje stranih mirovnjaka, ocenjujući bezbednosne garancije koje Zelenski traži kao "garancije opasnosti" za Evropu. Portparolka Zaharova istakla je da Rusija neće prihvatiti strane trupe i smatra ove zahteve neprihvatljivim. RTV Slobodna Evropa N1 Info Danas Beta

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je optimizam u vezi sa mogućim mirovnim pregovorima, navodeći da "nešto će se dogoditi" u Ukrajini, ali da Putin i Zelenski još nisu spremni za to. Tramp je istakao da pažljivo prati situaciju i želi sastanak lidera. Telegraf N1 Info Vesti online

Evropski lideri takozvane "koalicije voljnih" za pomoć Ukrajini sastaju se u Parizu sa Zelenskim kako bi razgovarali o pomoći i budućim bezbednosnim garancijama, a planiran je i razgovor sa Trampom. Španski premijer Sančez prisustvuje putem video poziva zbog tehničkih problema. RTV B92 Politika Euronews

Zelenski upozorava da bi teritorijalni ustupci Rusiji ohrabrili nove napade i ugrozili ključne ukrajinske gradove, dok Rusija insistira na neutralnosti Ukrajine bez ulaska u vojne blokove. B92 Sputnik

Makron: Koalicija voljnih sastaje se da finalizuje bezbednosne garancije za Ukrajinu

NIN pre 18 minuta
Šok: Ruska vojska kreće na Nemačku i Poljsku?

B92 pre 18 minuta
Sastanak 'Koalicija voljnih' o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu nakon rata

Slobodna Evropa pre 33 minuta
Zelenski: Kraj rata moguć po korejskom modelu; Rusija protiv stranih mirovnjaka u Ukrajini

RTS pre 1 sat
Rute bi da uskrati glas Rusije o slanju trupa u Ukrajinu

Politika pre 33 minuta
Rute: Rusija ne može da odlučuje o prisustvu mirovnih misija u Ukrajini

RTV pre 1 sat
Moskva spremna da radi na pitanju osiguranja bezbednosnih garancija za Ukrajinu

Sputnik pre 1 sat
