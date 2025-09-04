Pregovori o Ukrajini: Predlozi za sastanke, bezbednosne garancije i stavovi ključnih aktera

Naslovi.ai pre 17 minuta

Zelenski spreman za sastanak sa Putinom u neutralnim zemljama, Rusija odbacuje strane mirovnjake, Tramp optimističan o miru, evropski lideri razgovaraju o pomoći Ukrajini.

Ukrajina je odbacila Putinov predlog za sastanak u Moskvi, navodeći da su ozbiljni predlozi za domaćinstvo sastanka stigli od Austrije, Vatikana, Švajcarske, Turske i zemalja Persijskog zaliva, a Zelenski je spreman za dijalog. Danas Blic

Rusija je odbacila zahtev Ukrajine za raspoređivanje stranih mirovnjaka, ocenjujući bezbednosne garancije koje Zelenski traži kao "garancije opasnosti" za Evropu. Portparolka Zaharova istakla je da Rusija neće prihvatiti strane trupe i smatra ove zahteve neprihvatljivim. RTV Slobodna Evropa N1 Info Danas Beta

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je optimizam u vezi sa mogućim mirovnim pregovorima, navodeći da "nešto će se dogoditi" u Ukrajini, ali da Putin i Zelenski još nisu spremni za to. Tramp je istakao da pažljivo prati situaciju i želi sastanak lidera. Telegraf N1 Info Vesti online

Evropski lideri takozvane "koalicije voljnih" za pomoć Ukrajini sastaju se u Parizu sa Zelenskim kako bi razgovarali o pomoći i budućim bezbednosnim garancijama, a planiran je i razgovor sa Trampom. Španski premijer Sančez prisustvuje putem video poziva zbog tehničkih problema. RTV B92 Politika Euronews

Zelenski upozorava da bi teritorijalni ustupci Rusiji ohrabrili nove napade i ugrozili ključne ukrajinske gradove, dok Rusija insistira na neutralnosti Ukrajine bez ulaska u vojne blokove. B92 Sputnik