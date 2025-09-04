Pregovori o Ukrajini: Predlozi za sastanke, bezbednosne garancije i vojna podrška Ukrajini

Naslovi.ai pre 10 minuta

Zelenski spreman za sastanak sa Putinom u neutralnim zemljama, Rusija odbacuje strane mirovnjake, Tramp optimističan o miru, evropski lideri razgovaraju o pomoći i bezbednosnim garancijama, koalicija voljnih spremna da isporuči rakete dugog dometa.

Ukrajina je odbacila Putinov predlog za sastanak u Moskvi, navodeći da su ozbiljni predlozi za domaćinstvo sastanka stigli od Austrije, Vatikana, Švajcarske, Turske i zemalja Persijskog zaliva, a Zelenski je spreman za dijalog. Danas Blic

Rusija je odbacila zahtev Ukrajine za raspoređivanje stranih mirovnjaka, ocenjujući bezbednosne garancije koje Zelenski traži kao "garancije opasnosti" za Evropu. Portparolka Zaharova istakla je da Rusija neće prihvatiti strane trupe i smatra ove zahteve neprihvatljivim. RTV Slobodna Evropa N1 Info Danas Beta

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je optimizam u vezi sa mogućim mirovnim pregovorima, navodeći da "nešto će se dogoditi" u Ukrajini, ali da Putin i Zelenski još nisu spremni za to. Tramp je istakao da pažljivo prati situaciju i želi sastanak lidera. Telegraf N1 Info Vesti online

Evropski lideri takozvane "koalicije voljnih" za pomoć Ukrajini sastaju se u Parizu sa Zelenskim kako bi razgovarali o pomoći i budućim bezbednosnim garancijama, a planiran je i razgovor sa Trampom. Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof napustio je sastanak nakon 20 minuta, ali će se vratiti kada EU lideri budu razgovarali sa Trampom putem video-linka. Španski premijer Sančez prisustvuje putem video poziva zbog tehničkih problema. RTV B92 Politika Euronews Sputnik Alo

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da će sastanak 35 lidera omogućiti finalizaciju čvrstih bezbednosnih garancija za Ukrajinu, a Evropa je spremna da pruži ove garancije i očekuje konkretne korake od SAD. Nova

Rusija je spremna da radi na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, ali insistira da Ukrajina bude nenuklearna, neutralna i da ne ulazi u vojne blokove. Vesti online Sputnik

Članovi „koalicije voljnih“ izrazili su spremnost da Ukrajini isporučuju rakete dugog dometa, a Turska je ponudila vodeću ulogu u diplomatskim naporima za rešavanje krize. Sastanak je predvodio britanski premijer Kir Starmer zajedno sa francuskim predsednikom Makronom. Sputnik Večernje novosti

Zelenski upozorava da bi teritorijalni ustupci Rusiji ohrabrili nove napade i ugrozili ključne ukrajinske gradove. B92