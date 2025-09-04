Vremenska prognoza za Srbiju 4. septembra: promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, posle podne razvedravanje

Vremenska prognoza za Srbiju 4. septembra: promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, posle podne razvedravanje

U Srbiji se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina ujutru i pre podne, dok će posle podne biti suvo sa sunčanim intervalima i temperaturama do 32 stepena.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na intenzivne pljuskove, grmljavinu i grad u Pirotskom okrugu. Lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se i u južnim i jugoistočnim delovima Srbije tokom jutra i pre podneva. Danas Beta N1 Info

Posle podne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje sa dužim sunčanim intervalima. Temperatura će biti od 15 do 20 stepeni ujutru, a maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni, dok će u Negotinskoj Krajini biti do 32 stepena. Vetar će biti slab, istočni i severoistočni. RTS Telegraf Euronews

U gradovima poput Beograda i Novog Sada očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i temperaturama oko 29-30 stepeni. Biometeorološke prilike su povoljne za većinu hroničnih bolesnika, uz savet opreza za srčane i nervno labilne osobe. Radio 021 Radio sto plus Ozon

Vremenska prognoza

