VREME DANAS: Ujutru oblačno, posle podne suvo i sunčano

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab, istočni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 15 do 20, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 32 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa