Uhapšen Novosađanin zbog sumnje da je u stanu krio osumnjičenog za ubistvo ispred kafića

Nova pre 26 minuta  |  Autor: 021.rs
Uhapšen Novosađanin zbog sumnje da je u stanu krio osumnjičenog za ubistvo ispred kafića
Novosadska policija uhapsila je M. M. (25) iz Novog Sada zbog krivičnog dela pomaganja učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Kako je saopštila novosadska policija, sumnja se da je on u iznajmljenom stanu u Novom Sadu krio osumnjičenog za ubistvo tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina. M. M. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Podsetimo da se u utorak uveče dogodilo ubistvo u
Novi Sad

