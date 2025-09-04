VIDEO „Deca su ispod tramvaja!“ Dramatične scene u Lisabonu, spasioci kroz oblake prašine traže preživele

Nova pre 11 minuta  |  Autor: Mila Marinović
VIDEO „Deca su ispod tramvaja!“ Dramatične scene u Lisabonu, spasioci kroz oblake prašine traže preživele

Potresni snimci prikazuju spasioca kako viče „deca su ispod“ nakon što je došlo do strašne nesreće turističkog tramvaja u Portugalu, u kojoj je poginulo 15 osoba, dok je 23 povređeno.

Tragedija se dogodila u sredu oko 18 časova, kada je sajla na poznatom lisabonskom uspinjaču „Glória“ popustila, pa se vozilo otisnulo niz strmu ulicu i silovito zakucalo u zgradu. Dramatični snimci prikazuju hrabre prolaznike koji trče kroz oblake prašine ka smrskanom vagonu u pokušaju da izvuku preživele. U panici se čuje glas jednog svedoka: „Ima dece ispod tramvaja“, dok se u pozadini čuju krici. Na licu mesta, vatrogasci i hitne službe izvlačili su povređene
