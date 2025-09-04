VIDEO Detalj koji mnogi nisu primetili: Turski košarkaš na srpskom pričao sa Avramovićem

Kenan Sipahi, turski košarkaš, pokazao je novinarima tokom Evrobasketa da tečno zna da govori srpski, a tokom meča Srbije i Turske imao je priliku da razgovara sa Aleksom Avramovićem.

Pokreni i podeli SUPER VAJB. Sipahi je bio jedan od glavnih aktera u pobedi Turske nad Srbijom (95:90) u 5. kolu A grupe Evrobasketa. Postigao je pet poena, imao četiri skoka i pet asistencija, a tokom prvog poluvremena uradio je nešto što mnogi nisu primetili. Naime, Avramović mu je u jednom trenutku tražio da obriše loptu peškirom, a Sipahi je to sportski prihvatio. pic.twitter.com/ZoS5DMrnZV — Ricardo Kaka (@rikardons) September 3, 2025 Jasno je da su u tom