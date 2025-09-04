Oglasio se advokat Nikoline Sinđelić posle objavljivanja Vučićevog pisma: Obmanjuje javnost, zašto ne da snimak iz Vlade Srbije

Pravda pre 17 minuta  |  Nova.rs
Oglasio se advokat Nikoline Sinđelić posle objavljivanja Vučićevog pisma: Obmanjuje javnost, zašto ne da snimak iz Vlade Srbije…

Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo u pismu upućenom predsednici EK Ursuli fon der Lajen da je studentkinja Nikolina Sinđelić bez medicinske dokumentacije i ikakvih dokaza iznela teške optužbe na račun visokog oficira policije, njen advokat Aleksandar Ivanović za Nova.rs kaže da je Vučićeva izjava apsolutno netačna jer postoje fotografije koje dokazuju nasilje koje je Nikolina pretrpela.

“Tvrdnje koje je predsednik izneo u tom pismu su apsolutno netačne. Krivičnu prijavu je pravni tim Narodnog pokreta Srbije podneo 26. avgusta i prilikom podnošenja prijave smo vrlo precizno objasnili da smo mi danima vrlo sistematično radili na prikupljanju medicinske dokumentacije i sistematizaciji činjenica i iskaza svega što se desilo, ta krivična prijava je neuobičajeno predata na 14 stranica. Prilikom podnošenja krivične prijave smo, između ostalog, podneli i
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Advokat o Vučićevom pismu Fon der Lajen: Nikolina Sinđelić ima medicinsku dokumentaciju, neka on pokaže snimak iz garaže Vlade…

Advokat o Vučićevom pismu Fon der Lajen: Nikolina Sinđelić ima medicinsku dokumentaciju, neka on pokaže snimak iz garaže Vlade

N1 Info pre 1 sat
Advokat Nikoline Sinđelić: Vučićevi navodi u pismu Ursuli fon der Lajen su netačni, postoji medicinska dokumentacija

Advokat Nikoline Sinđelić: Vučićevi navodi u pismu Ursuli fon der Lajen su netačni, postoji medicinska dokumentacija

Nedeljnik pre 47 minuta
Oglasio se advokat Nikoline Sinđelić posle objavljivanja Vučićevog pisma: Obmanjuje javnost, zašto ne da snimak iz Vlade Srbije…

Oglasio se advokat Nikoline Sinđelić posle objavljivanja Vučićevog pisma: Obmanjuje javnost, zašto ne da snimak iz Vlade Srbije

Nova pre 2 sata
Treće pismo u mesec dana: Vučić se žalio Ursuli fon der Lajen

Treće pismo u mesec dana: Vučić se žalio Ursuli fon der Lajen

Vreme pre 2 sata
Na koga se sve Vučić žalio u pismu Ursuli fon der Lajen?

Na koga se sve Vučić žalio u pismu Ursuli fon der Lajen?

Vesti online pre 3 sata
Vučić se žalio predsednici Evropske komisije na studentkinju kojoj su pretili silovanjem

Vučić se žalio predsednici Evropske komisije na studentkinju kojoj su pretili silovanjem

Nedeljnik pre 4 sati
Objavljeno Vučićevo pismo Ursuli fon der Lajen

Objavljeno Vučićevo pismo Ursuli fon der Lajen

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijePredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Visoka delegacija Evropske zelene partije dolazi u Srbiju da podrži ZLF i civilno društvo

Visoka delegacija Evropske zelene partije dolazi u Srbiju da podrži ZLF i civilno društvo

Danas pre 22 minuta
Macut uputio saučešće portugalskom premijeru povodom nesreće u Lisabonu

Macut uputio saučešće portugalskom premijeru povodom nesreće u Lisabonu

Danas pre 12 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova: Netačne tvrdnje da je Vučić tražio učešće na na Bledskom strateškom forumu

Ministarstvo spoljnih poslova: Netačne tvrdnje da je Vučić tražio učešće na na Bledskom strateškom forumu

Danas pre 32 minuta
Panel diskusija o demokratiji u Srbiji u utorak u Evropskom parlamentu

Panel diskusija o demokratiji u Srbiji u utorak u Evropskom parlamentu

Danas pre 42 minuta
Radar: Posle snimka Lučić-Miler očigledno da je smena Šolaka i Boklag deo dogovora Vučić-Nikos Stathopoulos, koji ukljućuje…

Radar: Posle snimka Lučić-Miler očigledno da je smena Šolaka i Boklag deo dogovora Vučić-Nikos Stathopoulos, koji ukljućuje ućutkivanje N1

N1 Info pre 6 minuta